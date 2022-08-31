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МАГАТЭ потребует постоянного пребывания инспекторов на ЗАЭС

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Среда 31 августа 2022 18:47
МАГАТЭ потребует постоянного пребывания инспекторов на ЗАЭС Фото: МАГАТЭ потребует постоянного пребывания инспекторов на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В этот четверг, 1 сентября, инспекторы ООН получат доступ к Запорожской АЭС. МАГАТЭ рассчитывает на то, что они смогут постоянно находиться на территории станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Мы готовимся к настоящей работе, которая начнется завтра. Мы попытаемся установить постоянное присутствие агентства, начиная с этого момента", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что миссия МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС уже сегодня, 31 августа.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация на АЭС чрезвычайно угрожающая риск катастрофы не уменьшается.

Тем временем МАГАТЭ уже успело провести инспекцию на Хмельницкой атомной электростанции.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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