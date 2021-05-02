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Миссия Crew Dragon. Корабль отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 04:29
Миссия Crew Dragon. Корабль отстыковался от МКС и возвращается на Землю Фото: Crew Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю (nasa.gov)
Автор: Артур Родивилов

Американский космический корабль Crew Dragon благополучно отстыковался от Международной космической станции. Теперь он направляется на Землю.

Полет транслирует NASA на официальном YouTube-канале.

Команду на начало отстыковки дали в 3.30 по киевскому времени. Приводнение корабля должно произойти примерно через шесть с половиной часов. Оно будет совершено в районе Мексиканского залива у побережья Флориды в США.

Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре прошлого года. Среди членов экипажа были американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

Напомним, в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС. Crew Dragon доставил на космическую станцию астронавтов.

Отметим, американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

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