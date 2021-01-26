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Первые космические туристы: кого корабль Crew Dragon доставит на МКС

США, Вторник 26 января 2021 17:05
Первые космические туристы: кого корабль Crew Dragon доставит на МКС
Фото: Майкл Лопес-Алегриа, Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Командиром экипажа будет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.

Об этом говорится на сайте Axiom Space.

Как рассказали в компании, на Международную космическую станцию внутри корабля Crew Dragon отправятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати, а также бизнесмен из Израиля и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

"Все начинается с этой многонациональной команды. Это новаторская миссия. Руководители гуманитарных организаций, которые полетят в рамках миссии Ax-1, заложат основу для полной реализации возможностей низкой околоземной орбиты", - заявили в Axiom Space.

Первые космические туристы: кого корабль Crew Dragon доставит на МКС

Первый туристический полет Crew Dragon к МКС состоится не раньше конца 2021 года.

Напомним, в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС. Crew Dragon доставил на космическую станцию двух американских астронавтов.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре SpaceX снова доставила астронавтов на МКС. Корабль Crew Dragon успешно доставил на космическую станцию четырех астронавтов.

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