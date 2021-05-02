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Місія Crew Dragon. Корабель відстикувався від МКС і повертається на Землю

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 04:29
Місія Crew Dragon. Корабель відстикувався від МКС і повертається на Землю Фото: Crew Dragon відстикувався від МКС і повертається на Землю (nasa.gov)
Автор: Артур Родивилов

Американський космічний корабель Crew Dragon благополучно відстикувався від Міжнародної космічної станції. Тепер він прямує на Землю.

Політ транслює NASA на офіційному YouTube-каналі.

Команду на початок відстиковки дали о 3.30 за київським часом. Приводнення корабля має відбутися приблизно через шість з половиною годин. Воно буде здійснено в районі Мексиканської затоки біля узбережжя Флориди в США.

Корабель Crew Dragon прилетів на МКС в листопаді минулого року. Серед членів екіпажу були американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уолкер, а також японець Соїті Ногуті.

В кінці квітня їм на зміну прилетів інший Crew Dragon з екіпажем з американців Шейна Кімброу і Меган МакАртур, японця Акіхіко Хосіде і француза Тома Песке.

Нагадаємо, минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС. Crew Dragon доставив на космічну станцію астронавтів.

Зазначимо, американська приватна компанія Axiom Space представила учасників першої туристичної місії корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.

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