Міська електричка в Києві змінює розклад руху: коли та як курсуватиме

"Електрички незламності"

Нагадаємо, під час відключень світла в Україні громадяни можуть зіштовхнутись із проблемою - де та як заряджати мобільні телефони. З огляду на це в "Укрзалізниці" нагадали, що мають низку потягів з такою опцією.

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