Міська електричка в Києві змінює розклад руху: коли та як курсуватиме

Впродовж вихідних днів - суботи й неділі 12-13 жовтня - кільцева електричка в Києві не доходитиме до деяких станцій. А від понеділка, 14 жовтня, вона змінює свій графік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Kyiv City Express у Facebook.
У Kyiv City Express уточнили, що впродовж найближчих вихідних днів (суботи, 12 жовтня, та неділі, 13 жовтня) електричка не ходитиме:
Крім того, з понеділка, 14 жовтня, кільцева електричка повертається до тимчасового графіка, який був дійсним у літній період.
Для зручності пасажирам запропонували також ознайомитись із розкладом руху електрички:
Допис Kyiv City Express (скриншот: facebook.com/kyivcityexpress)
Нагадаємо, під час відключень світла в Україні громадяни можуть зіштовхнутись із проблемою - де та як заряджати мобільні телефони. З огляду на це в "Укрзалізниці" нагадали, що мають низку потягів з такою опцією.
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