ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В УЗ розповіли про "електрички незламності": що це, та якими маршрутами курсують

Четвер 18 липня 2024 21:02
UA EN RU
В УЗ розповіли про "електрички незламності": що це, та якими маршрутами курсують Ілюстративне фото: в "Укрзалізниці" розповіли про можливості зарядки телефону (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На фоні відключень світла в Україні більшість громадян зіштовхнулись з проблемою того, де та як заряджати мобільні телефони. В "Укрзалізниці" нагадали, що мають низку потягів з такою опцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Facebook.

Як зазначили у компанії, є перелік "електричок незламності" з USB та Typ-C портами після модернізації. Там можна зарядити портативні гаджети або просто під час руху увімкнути собі USB вентилятори

На яких маршрутах це можна зробити:

  • Краматорськ - Лозова;
  • Васильків - Київ (2 состава - ЕПЛ9Т та ЕР9М);
  • Святошин - Клавдієво, Тетерів;
  • Фастів - Чернігів (EД-9М);
  • Роток - Київ;
  • Коростень - Вінниця;
  • Полтава - Гребінка; Полтава - Кременчук (3 состава - 2 ЕР9М та ЕПЛ9Т);
  • Дніпро Сіті Експрес курсує три состави ЕПЛ2Т;
  • Одеса - Подільськ (2 состави ЕР9Є);
  • Львів - Ужгород; Львів - Мукачево (курсують моделі поїздів ЕР2 та ЕПЛ2Т);
  • Рівне - Львів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що через проблеми зі світлом у Київській області всі "Пункти незламності" переводять у робочий режим.

Адреси всіх пунктів та укриттів можна перевірити у чат-боті "Київщина безпечна".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Пункт незламності Відключеня світла
NEWS
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ Україна: Українська нація стає старшою, бо багато молоді виїхало
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Ярно Хабіхт, ВООЗ Україна: Українська нація стає старшою, бо багато молоді виїхало