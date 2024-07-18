В УЗ розповіли про "електрички незламності": що це, та якими маршрутами курсують
На фоні відключень світла в Україні більшість громадян зіштовхнулись з проблемою того, де та як заряджати мобільні телефони. В "Укрзалізниці" нагадали, що мають низку потягів з такою опцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Facebook.
Як зазначили у компанії, є перелік "електричок незламності" з USB та Typ-C портами після модернізації. Там можна зарядити портативні гаджети або просто під час руху увімкнути собі USB вентилятори
На яких маршрутах це можна зробити:
- Краматорськ - Лозова;
- Васильків - Київ (2 состава - ЕПЛ9Т та ЕР9М);
- Святошин - Клавдієво, Тетерів;
- Фастів - Чернігів (EД-9М);
- Роток - Київ;
- Коростень - Вінниця;
- Полтава - Гребінка; Полтава - Кременчук (3 состава - 2 ЕР9М та ЕПЛ9Т);
- Дніпро Сіті Експрес курсує три состави ЕПЛ2Т;
- Одеса - Подільськ (2 состави ЕР9Є);
- Львів - Ужгород; Львів - Мукачево (курсують моделі поїздів ЕР2 та ЕПЛ2Т);
- Рівне - Львів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що через проблеми зі світлом у Київській області всі "Пункти незламності" переводять у робочий режим.
Адреси всіх пунктів та укриттів можна перевірити у чат-боті "Київщина безпечна".
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