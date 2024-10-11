Городская электричка в Киеве меняет расписание движения: когда и как будет курсировать

Как будет курсировать городская электричка в ближайшее время

В Kyiv City Express уточнили, что в ближайшие выходные дни (субботу, 12 октября, и воскресенье, 13 октября) электричка не будет ходить:

на Почайну с Дарницы (от Дарницы она будет доезжать только до Слободки)

наоборот - с Почайной на Дарницу

Кроме того, с понедельника, 14 октября, кольцевая электричка возвращается к временному графику, который был действителен в летний период.

Для удобства пассажирам предложили также ознакомиться с расписанием движения электрички:

в будние дни

в выходные дни

Пост Kyiv City Express (скриншот: facebook.com/kyivcityexpress)