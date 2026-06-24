Міська електричка Києва відновлює рух повним кільцем: що змінив ремонт

Київська електричка повертається до руху повним залізничним кільцем. Їздити "традиційним" маршрутом навколо столиці пасажири зможуть вже зовсім скоро.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Kyiv City Express у Telegram.
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Мешканцям і гостям столиці розповіли, що Kyiv City Express повертається до руху повним кільцем.
"Ремонт тривалістю майже два місяці завершено", - констатували у прес-службі перевізника.
Повідомляється, що повне залізничне кільце навколо столиці буде відновлене вже незабаром - з 28 червня 2026 року.
Уточнюється, що міст між станціями "Почайна" та "Райдужний" - відкривають для руху за своїм графіком.
Згідно з інформацією, опублікованою в офіційному каналі Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці", в межах ремонту на мосту:
Такі зміни, за словами спеціалістів, мають на меті:
Традиційно розклад Київської кільцевої електрички можна знайти онлайн - на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua.
Квитки на Kyiv City Express також можна купити "у кілька кліків" - через застосунок національного перевізника "Укрзалізниця".
"Вдячні за розуміння під час ремонтів. До зустрічі на борту", - підсумували у прес-службі Kyiv City Express.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Київській кільцевій електричці запровадили новий спосіб підтвердження проїзду.
Крім того, ми пояснювали, як "Укрзалізниця" збільшує кількість дитячих вагонів на літо (і яким є повний список рейсів).
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