Міська електричка Києва відновлює рух повним кільцем: що змінив ремонт

Головне: Відновлення руху : Kyiv City Express повертається до курсування повним залізничним кільцем навколо столиці з 28 червня 2026 року.

: Kyiv City Express повертається до курсування повним залізничним кільцем навколо столиці з 28 червня 2026 року. Результати ремонту : на мосту між станціями "Почайна" та "Райдужний" оновили несучі конструкції, елементи колій та додали антикорозійний захист для підвищення безпеки.

: на мосту між станціями "Почайна" та "Райдужний" оновили несучі конструкції, елементи колій та додали антикорозійний захист для підвищення безпеки. Як планувати поїздку: актуальний розклад доступний на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua, а квитки можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".

Що й коли змінюється для пасажирів

Мешканцям і гостям столиці розповіли, що Kyiv City Express повертається до руху повним кільцем.

"Ремонт тривалістю майже два місяці завершено", - констатували у прес-службі перевізника.

Повідомляється, що повне залізничне кільце навколо столиці буде відновлене вже незабаром - з 28 червня 2026 року.

Уточнюється, що міст між станціями "Почайна" та "Райдужний" - відкривають для руху за своїм графіком.

Рух між станціями "Почайна" та "Райдужний" відновлюють з 28 червня (інфографіка: t.me/kyiv_city_express)

Що саме змінилось після ремонту

Згідно з інформацією, опублікованою в офіційному каналі Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці", в межах ремонту на мосту:

оновили несучі конструкції;

додали нові елементи колій;

додали антикорозійний захист.

Такі зміни, за словами спеціалістів, мають на меті:

продовжити термін служби цього мосту;

підвищити безпеку руху поїздів.

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Де шукати розклад електрички та купувати квитки

Традиційно розклад Київської кільцевої електрички можна знайти онлайн - на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua.

Квитки на Kyiv City Express також можна купити "у кілька кліків" - через застосунок національного перевізника "Укрзалізниця".

"Вдячні за розуміння під час ремонтів. До зустрічі на борту", - підсумували у прес-службі Kyiv City Express.