Городская электричка Киева возобновляет движение по полному кольцу: что изменил ремонт

Главное: Возобновление движения : Kyiv City Express возвращается к курсированию по полному железнодорожному кольцу вокруг столицы с 28 июня 2026 года.

: Kyiv City Express возвращается к курсированию по полному железнодорожному кольцу вокруг столицы с 28 июня 2026 года. Результаты ремонта : на мосту между станциями "Почайна" и "Радужный" обновили несущие конструкции, элементы путей и добавили антикоррозийную защиту для повышения безопасности.

: на мосту между станциями "Почайна" и "Радужный" обновили несущие конструкции, элементы путей и добавили антикоррозийную защиту для повышения безопасности. Как планировать поездку: актуальное расписание доступно на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua, а билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

Что и когда меняется для пассажиров

Жителям и гостям столицы рассказали, что Kyiv City Express возвращается к движению полным кольцом.

"Ремонт продолжительностью почти два месяца завершен", - констатировали в пресс-службе перевозчика.

Сообщается, что полное железнодорожное кольцо вокруг столицы будет восстановлено уже в скором времени - с 28 июня 2026 года.

Уточняется, что мост между станциями "Почайна" и "Радужный" - открывают для движения по своему графику.

Движение между станциями "Почайна" и "Радужный" возобновляют с 28 июня (инфографика: t.me/kyiv_city_express)

Что именно изменилось после ремонта

Согласно информации, опубликованной в официальном канале Киевской кольцевой электрички от "Укрзализныци", в рамках ремонта на мосту:

обновили несущие конструкции;

добавили новые элементы путей;

добавили антикоррозионную защиту.

Такие изменения, по словам специалистов, имеют целью:

продлить срок службы этого моста;

повысить безопасность движения поездов.

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Где искать расписание электрички и покупать билеты

Традиционно расписание Киевской кольцевой электрички можно найти онлайн - на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua.

Билеты на Kyiv City Express также можно купить "в несколько кликов" - через приложение национального перевозчика "Укрзализныця".

"Благодарны за понимание во время ремонтов. До встречи на борту", - подытожили в пресс-службе Kyiv City Express.