"Місію виконано": Олександр Усик звернувся до українців

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, після впевненої перемоги нокаутом у реванші над британцем Даніелем Дюбуа, звернувся до вболівальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис боксера у Instagram.
На своїй офіційній сторінці Усик опублікував серію фотографій з рингу, супроводивши його коротким, але змістовним підписом.
"Дякую за вашу підтримку. Яка чудова ніч - тричі абсолютний. Місію виконано", - написав Олександр.
Цей пост швидко зібрав десятки тисяч лайків та коментарів з усього світу.
Вболівальники вітають українця з блискучим захистом титулів та дякують за неймовірні емоції.
Сам поєдинок-реванш, що пройшов на легендарному стадіоні "Вемблі", завершився достроково.
Усик домінував протягом усього бою та у п'ятому раунді відправив Дюбуа в нокаут, не залишивши британцю жодних шансів.
Ця перемога дозволила українцю об'єднати всі головні пояси хевівейту - WBA, WBO, WBC та IBF.
Варто зазначити, що після бою Олександр також традиційно звернувся до своєї дружини Катерини, вкотре підкресливши її важливу роль у його перемогах.
Раніше ми розповідали, хто у списку обов'язкових претендентів на титульні бої з Усиком та коли вони мають відбутися.
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