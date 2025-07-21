UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Місію виконано": Олександр Усик звернувся до українців

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)
Автор: Катерина Урсатій

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, після впевненої перемоги нокаутом у реванші над британцем Даніелем Дюбуа, звернувся до вболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис боксера у Instagram.

На своїй офіційній сторінці Усик опублікував серію фотографій з рингу, супроводивши його коротким, але змістовним підписом. 

"Дякую за вашу підтримку. Яка чудова ніч - тричі абсолютний. Місію виконано", - написав Олександр.

 

Цей пост швидко зібрав десятки тисяч лайків та коментарів з усього світу.

Вболівальники вітають українця з блискучим захистом титулів та дякують за неймовірні емоції.

Як пройшов бій Усика з Дюбуа

Сам поєдинок-реванш, що пройшов на легендарному стадіоні "Вемблі", завершився достроково.

Усик домінував протягом усього бою та у п'ятому раунді відправив Дюбуа в нокаут, не залишивши британцю жодних шансів.

Ця перемога дозволила українцю об'єднати всі головні пояси хевівейту - WBA, WBO, WBC та IBF.

Варто зазначити, що після бою Олександр також традиційно звернувся до своєї дружини Катерини, вкотре підкресливши її важливу роль у його перемогах.

Раніше ми розповідали, хто у списку обов'язкових претендентів на титульні бої з Усиком та коли вони мають відбутися.

Також читайте про ідеального кандидата для Олександра на наступний бій від штучного інтелекту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикБокс