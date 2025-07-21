RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Миссия выполнена": Александр Усик обратился к украинцам

Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Автор: Екатерина Урсатий

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, после уверенной победы нокаутом в реванше над британцем Даниэлем Дюбуа, обратился к болельщикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение боксера в Instagram.

На своей официальной странице Усик опубликовал серию фотографий с ринга, сопроводив его короткой, но содержательной подписью.

"Спасибо за вашу поддержку. Какая замечательная ночь - трижды абсолютный. Миссия выполнена", - написал Александр.

 

Этот пост быстро собрал десятки тысяч лайков и комментариев со всего мира.

Болельщики поздравляют украинца с блестящей защитой титулов и благодарят за невероятные эмоции.

Как прошел бой Усика с Дюбуа

Сам поединок-реванш, прошедший на легендарном стадионе "Уэмбли", завершился досрочно.

Усик доминировал на протяжении всего боя и в пятом раунде отправил Дюбуа в нокаут, не оставив британцу никаких шансов.

Эта победа позволила украинцу объединить все главные пояса хевивейта - WBA, WBO, WBC и IBF.

Стоит отметить, что после боя Александр также традиционно обратился к своей жене Екатерине, в очередной раз подчеркнув ее важную роль в его победах.

Ранее мы рассказывали, кто в списке обязательных претендентов на титульные бои с Усиком и когда они должны состояться.

Также читайте об идеальном кандидате для Александра на следующий бой от искусственного интеллекта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикБокс