Миссия NASA к Луне столкнулась с первыми трудностями: что известно
Миссия Artemis II столкнулась с первыми техническими трудностями во время полета к Луне. Экипаж сообщил о сбое в работе космического туалета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.
Во время полета на орбите Земли экипаж миссии Artemis II обратился к наземным специалистам из-за проблемы с туалетом. Астронавты зафиксировали мигание индикатора неисправности, который сигнализировал о проблеме с контроллером.
Экипаж "Артемиды II", тесно сотрудничая с центром управления полетом в Хьюстоне, смог восстановить нормальную работу туалета космического корабля "Орион" после демонстрации операций приближения.
После этого астронавты получили время для отдыха перед следующим этапом полета - поднятием перигея, которое поможет сформировать начальную орбиту корабля Orion перед дальнейшими транслунными операциями.
Что известно о миссии Artemis II
В ночь на 2 апреля NASA успешно запустило миссию Artemis II - первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне. Ракета с космическим кораблем Orion стартовала из Флориды для восьмидневного облета спутника Земли с последующим возвращением.
На борту находится международный экипаж из четырех астронавтов:
- Рид Уайзмен - командир;
- Виктор Гловер - пилот;
- Кристина Кох - специалист миссии;
- Джереми Хансен - специалист миссии (представитель Канадское космическое агентство).
Президент США Дональд Трамп назвал запуск символом возрождения американской лунной программы.