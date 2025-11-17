Місія МВФ розпочала роботу у Києві над новою програмою для України

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу спільно з представниками українського уряду над новою програмою розширеного фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.
"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF)", - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.
За її словами, дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності.
Також серед ключових векторів – це структурні заходи, спрямовані на посилення урядування, боротьбу з корупцією та підтримку економічного зростання.
Нагадаємо, що чинна програма кредитування України від Міжнародного валютного фонду розрахована до 2027 року.
Проте українська влада вважає за необхідне розробити нову програму фінансування. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вже звернулася до МВФ із проханням почати підготовку нової програми, враховуючи, що війна Росії проти України триває.
3 жовтня директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак повідомила, що фонд веде обговорення з українською стороною щодо параметрів майбутньої програми.
Водночас нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що нова програма МВФ для країни може бути затверджена вже в січні 2026 року.