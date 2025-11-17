RU

Миссия МВФ начала работу в Киеве над новой программой для Украины

Фото: миссия МВФ начала работу в Киеве над новой программой для Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Ростислав Шаправский

Миссия Международного валютного фонда начала работу совместно с представителями украинского правительства над новой программой расширенного финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы МВФ в Украине Пришили Тофано.

"Миссия МВФ во главе в Гэвином Греем начала сегодня дискуссии с представителями власти Украины в контексте их обращения о начале новой программы расширенного финансирования (EFF)", - заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

По ее словам, дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти, с акцентом на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике с целью обеспечения стабильности в условиях непрерывной чрезвычайно высокой неопределенности.

Также среди ключевых векторов - это структурные меры, направленные на усиление управления, борьбу с коррупцией и поддержку экономического роста.

 

Что предшествовало

Напомним, что действующая программа кредитования Украины от Международного валютного фонда рассчитана до 2027 года.

Однако украинские власти считают необходимым разработать новую программу финансирования. Премьер-министр Юлия Свириденко уже обратилась к МВФ с просьбой начать подготовку новой программы, учитывая, что война России против Украины продолжается.

3 октября директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила, что фонд ведет обсуждение с украинской стороной относительно параметров будущей программы.

В то же время недавно министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что новая программа МВФ для страны может быть утверждена уже в январе 2026 года.

