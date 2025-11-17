Миссия МВФ начала работу в Киеве над новой программой для Украины

"Миссия МВФ во главе в Гэвином Греем начала сегодня дискуссии с представителями власти Украины в контексте их обращения о начале новой программы расширенного финансирования (EFF)", - заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

По ее словам, дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти, с акцентом на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике с целью обеспечения стабильности в условиях непрерывной чрезвычайно высокой неопределенности.

Также среди ключевых векторов - это структурные меры, направленные на усиление управления, борьбу с коррупцией и поддержку экономического роста.