Місія МВФ розпочала роботу у Києві над новою програмою для України
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу спільно з представниками українського уряду над новою програмою розширеного фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.
"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF)", - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.
За її словами, дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності.
Також серед ключових векторів – це структурні заходи, спрямовані на посилення урядування, боротьбу з корупцією та підтримку економічного зростання.
Що передувало
Нагадаємо, що чинна програма кредитування України від Міжнародного валютного фонду розрахована до 2027 року.
Проте українська влада вважає за необхідне розробити нову програму фінансування. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вже звернулася до МВФ із проханням почати підготовку нової програми, враховуючи, що війна Росії проти України триває.
3 жовтня директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак повідомила, що фонд веде обговорення з українською стороною щодо параметрів майбутньої програми.
Водночас нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що нова програма МВФ для країни може бути затверджена вже в січні 2026 року.