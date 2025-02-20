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Місія МВФ почала працювати в Україні

Україна, Четвер 20 лютого 2025 08:26
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Місія МВФ почала працювати в Україні Фото: Місія МВФ прибула до Києва (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду почала 20 лютого почала працювати в Києві. Плануються переговори з представниками влади України щодо чергового перегляду програми з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представництва МВФ у Києві.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться в заяві Прішили Тофано, постійної представниці МВФ в Україні.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив деталі подальшої співпраці з главою Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером і завив, що місія почне роботу цього тижня.

Програма МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року МВФ затвердив чотирирічну програму розширеного фінансування з Україною на суму 15,6 мільярда доларів.

За майже два роки дії програми Україна успішно завершила вже шість переглядів - уперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило отримати кредити на 9,8 млрд доларів.

У 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.

Очікується, що кредити надійдуть чотирма траншами: у березні 918 млн доларів, червні - 810 млн, серпні - 540 млн, і грудні - 445 млн доларів.

Нагадаємо, у грудні МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2,5-3,5% і прискорення зростання до 5,3% у 2026 році.

Загальний дефіцит зовнішнього фінансування України на 2023-2024 роки оцінюють у 148 млрд доларів.

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