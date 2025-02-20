Миссия МВФ начала работать в Украине
Миссия Международного валютного фонда начала 20 февраля начала работать в Киеве. Планируются переговоры с представителями власти Украины относительно очередного пересмотра программы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представительства МВФ в Киеве.
"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)", - говорится в заявлении Пришилы Тофано, постоянного представителя МВФ в Украине.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером и завил, что миссия начнет работу на этой неделе.
Программа МВФ
Напомним, 31 марта 2023 года МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования с Украиной на сумму 15,6 миллиарда долларов.
За почти два года действия программы Украина успешно завершила уже шесть пересмотров - впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило получить кредиты на 9,8 млрд долларов.
В 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.
Ожидается, что кредиты поступят четырьмя траншами: в марте 918 млн долларов, июне - 810 млн, августе - 540 млн, и декабре - 445 млн долларов.
Напомним, в декабре МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предполагает рост экономики Украины 2025 году на 2,5-3,5% и ускорение роста до 5,3% в 2026 году.
Общий дефицит внешнего финансирования Украины на 2023-2024 года оценивается в 148 млрд долларов.