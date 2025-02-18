Місія МВФ цього тижня розпочне сьомий перегляд програми EFF, - Шмигаль

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне сьомий перегляд програми EFF цього тижня. Україна планує залучити 2,7 млрд доларів у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Цього тижня має розпочати роботу місія МВФ для сьомого перегляду спільної програми EFF. Обговорили деталі подальшої співпраці з головою Європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр подякував за роботу над шістьма переглядами, що дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни МВФ надав Україні понад 12,4 млрд доларів.

За його словами, співпраця з Фондом є важливим фактором фінансової стабільності України. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів.

"Попри повномасштабну війну, ми продовжуємо трансформуватися й впроваджувати необхідні реформи. Вдячні за вагому підтримку та очікуємо на продовження стабільної і тісної взаємодії з МВФ", - зазначив Шмигаль.