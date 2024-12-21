Коли закінчиться війна в Україні: базовий прогноз МВФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

"Сценарій, як і раніше, передбачає, що війна завершиться до кінця 2025 року, а припущення щодо розвитку енергетичного сектору та основних політичних цілей збережуться", - йдеться в документі.

Зокрема, базовий сценарій передбачає:

Зростання реального ВВП України у 2024 році становитиме 4%. Це на 1 п.п. вище, ніж прогноз МВФ за жовтень.

Економічні наслідки зимового дефіциту енергії можуть бути більш обмеженими, ніж передбачалося раніше (незважаючи на нещодавні атаки), через інвестиції бізнесу у власні генерувальні потужності, зрослий потенціал імпорту з Європи та зусилля з ремонту й установлення додаткових генерувальних потужностей і розподілу.

Прогноз щодо інфляції на кінець року підвищено на 1 в. п. до 10%, здебільшого через триваючий тиск з боку прискорення цін на сирі продукти, що також вплинуло на основні товари, пов'язані з продуктами харчування, а також перенесення зростання заробітної плати та вартості енергії.

На 2025 рік перегляд базового сценарію незначний порівняно з жовтнем.

Прогноз реального зростання ВВП не змінився на рівні 2,5-3,5%, оскільки вищий потенціал від більш швидкого ремонту енергетичних потужностей у 2024 році та нових потужностей у 2025 році буде компенсований ефектами жорсткішого ринку праці, підтримуючи сильніше зростання доходів і споживання на тлі ослаблення цінового тиску в другій половині року.

Середній рівень інфляції переглянуто в бік підвищення на 1,3 п. п. до 10,3%. Очікується, що здебільшого тимчасовий інфляційний тиск послабиться, що призведе до інфляції на кінець року до 7%.

У середньостроковій перспективі прогнози основних економічних змінних мало змінилися. Відповідно до очікувань відновлення, реальне зростання ВВП зростатиме в роки одразу після війни, перш ніж поступово наблизитися до свого потенціалу в 4%; інфляція поступово наблизиться до цільового рівня НБУ в 5% 2027 року в міру зниження волатильності інфляції, пов'язаної з війною.