UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Місія МАГАТЕ відвідає постраждалі від підриву Каховської ГЕС райони

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (t.me/energyofukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провели зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

Під час зустрічі, сторони обговорили:

  • результати поїздки місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС;
  • поточну ситуацію на станції після підриву дамби Каховської ГЕС.

Зокрема Галущенко й Гроссі порушили питання надання допомоги Україні від МАГАТЕ у подоланні наслідків катастрофічної кризи внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.

"Сторони підтвердили домовленості про спрямування в Україну місії для надання допомоги в рамках програми "Місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Херсонській області". У її межах планується візит місії до постраждалих районів для оцінки нагальних потреб, а також розроблення довгострокового плану дій", - пише пресслужба.

Зазначається, що досвід МАГАТЕ також буде корисним в:

  • довгостроковому відновленні у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами;
  • оцінці стану критично важливих об'єктів інфраструктури.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС внаслідок чого було затоплено 80 населених пунктів. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів. Станом на зараз вода вже відійшла.

Уряд України виділив більше пів мільярда гривень для допомоги постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях.

Як відзначають в Мінагрополітики, через підрив Каховської ГЕС, поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитись на пустелі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація