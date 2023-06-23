Місія МАГАТЕ відвідає постраждалі від підриву Каховської ГЕС райони

Під час зустрічі, сторони обговорили:

результати поїздки місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС;

поточну ситуацію на станції після підриву дамби Каховської ГЕС.

Зокрема Галущенко й Гроссі порушили питання надання допомоги Україні від МАГАТЕ у подоланні наслідків катастрофічної кризи внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.

"Сторони підтвердили домовленості про спрямування в Україну місії для надання допомоги в рамках програми "Місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Херсонській області". У її межах планується візит місії до постраждалих районів для оцінки нагальних потреб, а також розроблення довгострокового плану дій", - пише пресслужба.

Зазначається, що досвід МАГАТЕ також буде корисним в:

довгостроковому відновленні у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами;

оцінці стану критично важливих об'єктів інфраструктури.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС внаслідок чого було затоплено 80 населених пунктів. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів. Станом на зараз вода вже відійшла.

Уряд України виділив більше пів мільярда гривень для допомоги постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях.

Як відзначають в Мінагрополітики, через підрив Каховської ГЕС, поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитись на пустелі.