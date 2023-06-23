Миссия МАГАТЭ посетит пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.
Во время встречи, стороны обсудили:
В частности Галущенко и Гросси подняли вопрос предоставления помощи Украине от МАГАТЭ в преодолении последствий катастрофического кризиса в результате российского подрыва Каховской ГЭС.
"Стороны подтвердили договоренности о направлении в Украину миссии для оказания помощи в рамках программы "Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи в Херсонской области". В ее рамках планируется визит миссии в пострадавшие районы для оценки насущных потребностей, а также разработки долгосрочного плана действий", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что опыт МАГАТЭ также будет полезным в:
6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего было затоплено 80 населенных пунктов. Вода поднялась по некоторым местам до 5 метров. На сегодня вода уже отошла.
Правительство Украины выделило более полумиллиарда гривен для помощи пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях.
Как отмечают в Минагрополитики, из-за подрыва Каховской ГЭС, поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.
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