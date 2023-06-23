Миссия МАГАТЭ посетит пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы

Во время встречи, стороны обсудили:

результаты поездки миссии МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС;

текущую ситуацию на станции после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

В частности Галущенко и Гросси подняли вопрос предоставления помощи Украине от МАГАТЭ в преодолении последствий катастрофического кризиса в результате российского подрыва Каховской ГЭС.

"Стороны подтвердили договоренности о направлении в Украину миссии для оказания помощи в рамках программы "Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи в Херсонской области". В ее рамках планируется визит миссии в пострадавшие районы для оценки насущных потребностей, а также разработки долгосрочного плана действий", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что опыт МАГАТЭ также будет полезным в:

долгосрочном восстановлении в сферах охраны здоровья человека, безопасности пищевых продуктов и питьевой воды, здоровья животных, управления почвами и водными ресурсами;

оценке состояния критически важных объектов инфраструктуры.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего было затоплено 80 населенных пунктов. Вода поднялась по некоторым местам до 5 метров. На сегодня вода уже отошла.

Правительство Украины выделило более полумиллиарда гривен для помощи пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях.

Как отмечают в Минагрополитики, из-за подрыва Каховской ГЭС, поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.