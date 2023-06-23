ua ru
Пт, 23 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Місія МАГАТЕ відвідає постраждалі від підриву Каховської ГЕС райони

Новость на русском →
П'ятниця 23 червня 2023 18:19
Місія МАГАТЕ відвідає постраждалі від підриву Каховської ГЕС райони Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (t.me/energyofukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провели зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

Під час зустрічі, сторони обговорили:

  • результати поїздки місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС;
  • поточну ситуацію на станції після підриву дамби Каховської ГЕС.

Зокрема Галущенко й Гроссі порушили питання надання допомоги Україні від МАГАТЕ у подоланні наслідків катастрофічної кризи внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.

"Сторони підтвердили домовленості про спрямування в Україну місії для надання допомоги в рамках програми "Місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Херсонській області". У її межах планується візит місії до постраждалих районів для оцінки нагальних потреб, а також розроблення довгострокового плану дій", - пише пресслужба.

Зазначається, що досвід МАГАТЕ також буде корисним в:

  • довгостроковому відновленні у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами;
  • оцінці стану критично важливих об'єктів інфраструктури.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС внаслідок чого було затоплено 80 населених пунктів. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів. Станом на зараз вода вже відійшла.

Уряд України виділив більше пів мільярда гривень для допомоги постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях.

Як відзначають в Мінагрополітики, через підрив Каховської ГЕС, поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитись на пустелі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
У ГУР спрогнозували перебіг війни у найближчі 2-3 місяці
У ГУР спрогнозували перебіг війни у найближчі 2-3 місяці
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени