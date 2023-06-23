Місія МАГАТЕ відвідає постраждалі від підриву Каховської ГЕС райони
Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провели зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.
Під час зустрічі, сторони обговорили:
- результати поїздки місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС;
- поточну ситуацію на станції після підриву дамби Каховської ГЕС.
Зокрема Галущенко й Гроссі порушили питання надання допомоги Україні від МАГАТЕ у подоланні наслідків катастрофічної кризи внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.
"Сторони підтвердили домовленості про спрямування в Україну місії для надання допомоги в рамках програми "Місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Херсонській області". У її межах планується візит місії до постраждалих районів для оцінки нагальних потреб, а також розроблення довгострокового плану дій", - пише пресслужба.
Зазначається, що досвід МАГАТЕ також буде корисним в:
- довгостроковому відновленні у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами;
- оцінці стану критично важливих об'єктів інфраструктури.
Підрив Каховської ГЕС
6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС внаслідок чого було затоплено 80 населених пунктів. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів. Станом на зараз вода вже відійшла.
Уряд України виділив більше пів мільярда гривень для допомоги постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях.
Як відзначають в Мінагрополітики, через підрив Каховської ГЕС, поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитись на пустелі.
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