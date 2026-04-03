Місія Artemis II до Місяця, день 2: які плани астронавтів та чим ласують

Щоб відірватись від орбіти, команда увімкнула так зване трансмісячне запалювання (TLI) відразу через 25 годин після старту. Капсула Orion спрацювала бездоганно і розігналася до швидкості понад 38 000 км/год, щоб вирватися у глибокий космос.

"Пані та панове, я дуже рада повідомити: люди знову покинули навколоземну орбіту", - оголосив з орбіти пілот корабля Віктор Глейз.

Ця місія вже увійшла в історію, адже вперше до Місяця летять жінка, темношкірий астронавт та негромадянин США, а канадець. Раніше всі 24 підкорювачі супутника були виключно білими чоловіками.

Хто на борту:

Рід Вайзман — командир екіпажу.

Віктор Гловер — пілот.

Крістіна Кох — астронавтка NASA.

Джеремі Гансен — перший канадський астронавт біля Місяця.

Що вразило астронавтів на орбіті

Члени команди всі 25 годин насолоджувались космічними краєвидами. Джеремі Гансен розповів, що вони буквально притискалися обличчями до ілюмінаторів. Земля у "дзеркалі заднього виду" виглядає феноменально. А ще екіпаж навіть бачив Південний полюс - колишнє місце роботи Крістіни Кох.

Побутові труднощі: ремонт туалету та запаси води

Звичайно, не обійшлось без проблем, які часто трапляються в космосі, й через неможливість отримати фізичну допомогу можуть бути дуже небезпечними для астронавтів.

Ми вже повідомляли, що після виходу на орбіту на кораблі вийшов з ладу туалет. Ця банальна проблема на Землі могла б стати фатальною в польоті. Крістіні Кох довелося стати космічним сантехніком і під керівництвом Центру управління вона змогла полагодити систему.

Виникли неполадки й з дозатором води. Через несправний клапан NASA наказало екіпажу терміново наповнити всі порожні пакети питною водою. Астронавти за допомогою шприців та соломинок запасли понад 7 літрів рідини - це страховка на випадок повної відмови системи.

Що їдять астронавти Artemis II

Астронавти мають величезний список страв на вибір протягом 10-денної місії. Меню NASA містить 189 унікальних страв, включаючи понад 10 різних напоїв, п'ять гострих соусів та 58 тортилей.

Учасники місії можуть приготувати страву з яловичої грудинки барбекю, запіканки з броколі та салатів з тропічних фруктів. Екіпажу дозволяється вживати два ароматизовані напої щодня, серед яких кава, зелений чай, мангово-персикові смузі та яблучний сидр.

Що далі: графік польоту Artemis II

Випробувальний політ Artemis II, що тепер присвячений Місяцю, є початком грандіозних планів NASA щодо створення місячної бази та сталого життя на Місяці. В планах команди за допомогою сучасної техніки задокументувати особливості, які можуть допомогти вченим зрозуміти, як утворилися Місяць і Сонячна система.

Крім того, корабель Orion збирається пролетіти на відстані 6400 км за Місяцем. Це зробить екіпаж Artemis II командою, що здійснила найвіддаленішу від Землі подорож. Тавким чином рекорд, встановлений легендарним "Аполлоном-13" у 1970 році, буде побитий.

Вже 10 квітня астронавти планують повернення в атмосферу Землі. Очікується, що Orion стане найшвидшим апаратом під час входу в щільні шари повітря.

Спостерігати у режимі реального часу за перебігом подій та місією Artemis II можна на офіційному сайті NASA. Там ведеться постійна трансляція з космосу.