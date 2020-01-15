Мишустин может стать премьер-министром России уже завтра

Должность премьер-министра России после отставки Дмитрия Медведева может занять Михаил Мишустин уже завтра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Государственная дума России 16 января рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра.

Напомним, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Также сообщается, что сам Мишустин согласился возглавить правительство.

Как сообщает РБК-Украина, сегодня Путин выступил с посланием Федеральному собранию, заявив о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию России, которые усиливают роль парламента в формировании правительства.

После этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства, а Путин предложил ему пост заместителя главы Совета безопасности РФ.

Ранее сообщалось, премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию объявил об отставке правительства.