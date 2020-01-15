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Отставка правительства РФ: Путин предложил Медведеву новую должность

Новости » Политика     15.01.2020 - 15:43
Отставка правительства РФ: Путин предложил Медведеву новую должность
Фото: Владимир Путин и Дмитрий Медведев (из открытых источников)

Путин предложил Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Дмитрию Медведеву. Об этом сообщают росСМИ.

Путин сказал, что доволен работой российского Кабмина. По его словам, "чиновникам удалось сделать не все, но это и не было возможно". Он также поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Ранее сообщалось, что правительство РФ подало в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции.

Отметим, Дмитрий Медведвев был на посту премьера РФ 8 лет. Он был председателем правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года.

Напомним, сегодня российский президент выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Значительную часть выступления он посвятил изменениям в российскую Конституцию.

В частности он заявил, что требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда "они не противоречат российской Конституции".

Отметим, ЕС и США неоднократного принимали решения, которые призывали Россию прекратить агрессию против Украины, отпустить политзаключенных.

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Новости Украины Владимир ПутинДмитрий Медведев
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