Мішустін може стати прем'єр-міністром Росії вже завтра

Посаду прем'єр-міністра Росії після відставки Дмитра Медведєва може зайняти Михайло Мішустін вже завтра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Державна дума Росії 16 січня розгляне призначення Мішустіна на пост прем'єр-міністра.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Також повідомляється, що сам Мішустін погодився очолити уряд.

Як повідомляє РБК-Україна, сьогодні Путін виступив з посланням Федеральним зборам, заявивши про необхідність внесення ряду змін в Конституцію Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

Після цього прем'єр-міністр Дмитро Медведєв оголосив про відставку свого уряду, а Путін запропонував йому посаду заступника голови Ради безпеки РФ.

Раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам оголосив про відставку уряду.