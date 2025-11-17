Мішель Обама шокувала заявою про глибокий сексизм у політичній системі США

Колишня перша леді США Мішель Обама заявила, що в політичній системі США присутній глибокий сексизм, який заважає жінкам претендувати на найвищі посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Hill.

Її виступ відбувся у п’ятницю, 14 листопада, в межах презентації нової книги під назвою "Погляд" у Бруклінській академії музики.

Мішель Обама наголосила, що суспільство продовжує оцінювати політикинь насамперед за зовнішністю, а не за лідерськими якостями - і саме це, на її думку, заважає країні зробити крок уперед.

"Як ми бачили на минулих виборах, на жаль, ми не готові", — сказала вона аудиторії.

"Ось чому я така: навіть не дивіться на мене щодо балотування. Ви всі брешете. Ви не готові до жінки. Ви не готові", - додала Мішель Обама, реагуючи на регулярні заклики балотуватися у президенти.

У розмові з акторкою Трейсі Елліс Россом колишня перша леді пояснила, що її досвід у Білому домі був позначений постійною критикою зовнішності - від вибору одягу до зачіски. Саме тому вона вирішила докладніше розповісти цю історію у своїй книзі.

У книзі Обама достатньо потужно аналізує роль зовнішності у політичному житті жінок та наголошує, що стереотипи й упередження в Америці залишаються надзвичайно сильними.

"Нам ще багато чого потрібно зробити, щоб подорослішати. І, на жаль, досі є багато чоловіків, які не вважають, що ними може керувати жінка - і ми це бачили", - сказала вона.

Коментарі Мішель Обами пролунали на тлі політичних наслідків поразки Камали Гарріс на президентських виборах 2024 року, де вона поступилася Дональду Трампу.

До речі, у дописі в Facebook Мішель Обама підкреслила, що вона зараз прагне "повернути собі власний наратив" та розповісти про шлях, який пройшла як перша темношкіра жінка на посаді першої леді.

"Я вдячна, що перебуваю на тому етапі життя, коли можу вільно виражати себе - носити те, що люблю, і робити те, що здається мені справжнім", - написала вона.

Виступ Обами вже викликав широкий резонанс у США, а її книга продовжує підіймати дискусію про роль жінок у політиці та суспільстві.