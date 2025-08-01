"Не хочу повертатися у зламану систему": Камала Гарріс оголосила про політичну паузу

Колишній віцепрезидент США Камала Гарріс оголосила, що бере перерву в політичній діяльності, адже "не хоче повертатися у зламану систему".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Гарріс заявила, що не буде балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії наступного року.

"Я не хочу повертатися до цієї системи. Я думаю, що вона зламана. Я хочу подорожувати країною. Я хочу слухати людей, я хочу розмовляти з людьми. І я не хочу, щоб це було в межах кампанії, де я прошу їхніх голосів", - сказала вона в шоу The Late Show Стівена Колберта.

Ексвіцепрезидент США додала, що місяцями уникала новин після своєї поразки на президентських виборах 2024 року.

"Я просто не люблю самокалічення", - зазначила Гарріс.