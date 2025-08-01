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"Не хочу повертатися у зламану систему": Камала Гарріс оголосила про політичну паузу

П'ятниця 01 серпня 2025 21:52
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"Не хочу повертатися у зламану систему": Камала Гарріс оголосила про політичну паузу Фото: колишній віцепрезидент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Колишній віцепрезидент США Камала Гарріс оголосила, що бере перерву в політичній діяльності, адже "не хоче повертатися у зламану систему".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Гарріс заявила, що не буде балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії наступного року.

"Я не хочу повертатися до цієї системи. Я думаю, що вона зламана. Я хочу подорожувати країною. Я хочу слухати людей, я хочу розмовляти з людьми. І я не хочу, щоб це було в межах кампанії, де я прошу їхніх голосів", - сказала вона в шоу The Late Show Стівена Колберта.

Ексвіцепрезидент США додала, що місяцями уникала новин після своєї поразки на президентських виборах 2024 року.

"Я просто не люблю самокалічення", - зазначила Гарріс.

Гарріс програла на виборах президента США

Нагадаємо, вибори президента США відбулися 4 листопада 2024 року.

Спочатку головними кандидатами на посаду президента були Дональд Трамп та експрезидент Джо Байден. Втім, останній зійшов з виборчих перегонів після невдалих дебатів з Трампом.

Демократи висунули іншого кандидата - Камалу Гарріс, яка на той момент обіймала посаду віцепрезидента США. Вона була першою жінкою на цій посаді.

Трамп здобув перемогу на виборах, а Республіканська партія отримала більшість у Конгресі.

Пізніше Гарріс виступила з гострою критикою у бік президента Дональда Трампа. Це сталося вперше після виборів.

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Сполучені Штати Америки Камала Гарріс
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