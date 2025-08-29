Трамп скасував охорону колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Згідно з копією листа, з якою ознайомилося CNN, президент Трамп скасував захист Камали Гарріс від Секретної служби.

Зауважимо, що колишні президенти в США отримують довічну охорону Секретної служби, а Гарріс, як колишня віцепрезидентка, отримала шість місяців захисту після звільнення з посади, згідно з федеральним законом.

Цей період закінчився 21 липня, однак, ﻿ за словами кількох джерел, знайомих з нерозголошеною домовленістю, її захист було продовжено ще на рік директивою (яка досі не була оприлюднена), підписаною тодішнім президентом Джо Байденом незадовго до звільнення з посади.

Саме це розпорядження Трамп і скасував у своєму листі під назвою "Меморандум для Міністра внутрішньої безпеки".

Примітно, що припинення Трампом захисту Гарріс відбувається на тлі того, як вона незабаром вирушає у гучний книжковий тур по кількох містах, присвячений виходу її нових мемуарів "107 днів" про її коротку президентську кампанію.

Очікується, що це приверне до неї більше уваги громадськості, ніж з моменту звільнення з посади, протягом якого вона відвідала лише кілька публічних заходів.

Президенти та кандидати в президенти в США стикаються з частими загрозами безпеці. Зокрема під час президентської кампанії Трампа минулого року на нього було здійснено два замахи.