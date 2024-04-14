Мішель анонсував обговорення в Єврораді ситуації на Близькому Сході, включно з Ліваном

У своїй публікації президент Євроради зазначив, що Брюсель та країни "Великої сімки" засуджують удар Ірану на Ізраїль, здійснений у ніч проти 14 квітня. Разом з тим Мішель наголошує на важливості для сторін бути "стриманими" у подальших кроках.

"З лідерами "G7" ми одностайно засудили безпрецедентну атаку Ірану на Ізраїль. Усі сторони повинні проявляти стриманість", - зазначив він.

Також президент Ради ЄС додав, що блок продовжить "всі наші зусилля", щоб працювати над деескалацією. У цьому контексті Мішель знову закликав до встановлення режиму "тиші" у Секторі Газа.

"Якнайшвидше завершення кризи в Газі, зокрема шляхом негайного припинення вогню, матиме значення. Ситуація на Близькому Сході, включно з Ліваном, буде обговорюватися на Європейській раді наступного тижня", - йдеться в заяві Мішеля.

Атака Ірану на Ізраїль

Раніше повідомлялося, що минулої ночі Іран атакував Ізраїль сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним.

Повідомлялося, що "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Також удари здійснювалися з Іраку та Ємену. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Після цього стало відомо, що Італія скликала термінове засідання G7, щоб обговорити загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скликав на вівторок онлайн-зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Як писало РБК-Україна, президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку з боку Ірану. За його словами, Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни.

Також повідомлялося, що пізно ввечері 14 квітня "Група семи" (G7) зробила спільну заяву після онлайн-зустрічі щодо атаки Ірану на Ізраїль. На іранську атаку також відреагували в НАТО.