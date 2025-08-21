Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ

За його словами, формат, який пролунав у Вашингтоні, уже сам по собі є певним компромісом.

"Ми входимо у двосторонній формат, потім у тристоронній (із Трампом, - ред.) . Я вважаю, що без домовленостей у двосторонньому форматі і без того чи іншого формату припинення вогню, - тристоронній майже неможливий", - сказав він.

Причина - США мають бути присутні вже в момент закінчення війни. Або в якийсь момент, який дасть сигнал, що війна закінчиться. Інакше успіху не буде, вважає Зеленський.

Він також передав меседж Дональду Трампу: час тиші знадобиться в будь-якому разі, щоб напрацювати весь план закінчення війни. Якщо всі хочуть, щоб план був серйозним. І європейські лідери підтримують українську точку зору.

Зеленський додав, що питання територій - це питання, яке буде обговорюватися безпосередньо з Путіним. А не на будь-яких інших рівнях.

"Я пояснив чому наші території такі важливі. І я сказав, що Путін хоче нам продати якесь "повітря", що він не буде на нас наступати, а за це віддайте те, що ви контролюєте. Думаю, це просто його закид, він розуміє, що так воно не буде. Може, на це він і розраховує, бо не хоче закінчувати війну. Заздалегідь дає умови, щоб ви їх не могли сприймати", - сказав він.