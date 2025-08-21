Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ

Прекращение огня в российско-украинской войне стало бы хорошим результатом потенциальной встречи президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах.
Об этом президент заявил на встрече с журналистами 20 августа, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, прозвучавший в Вашингтоне формат уже сам по себе является неким компромиссом.
"Мы входим в двусторонний формат, затем в трехсторонний (с Трампом, - ред.) . Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня, - трехсторонний почти невозможен", - сказал он.
Причина - США должны присутствовать уже в момент окончания войны. Или в какой-то момент, который даст сигнал, что война закончится. Иначе успеха не будет, считает Зеленский.
Он также передал месседж Дональду Трампу: время тишины понадобится в любом случае, чтобы наработать весь план окончания войны. Если все хотят, чтобы план был серьезным. И европейские лидеры поддерживают украинскую точку зрения.
Зеленский добавил, что вопрос территорий - это вопрос, который будет обсуждаться напрямую с Путиным. А не на каких-либо других уровнях.
"Я объяснил почему наши территории так важны. И я сказал, что Путин хочет нам продать какой-то "воздух", что он не будет на нас наступать, а за это отдайте то, что вы контролируете. Думаю, это просто его вброс, он понимает, что так оно не будет. Может, на это он и рассчитывает, потому что не хочет заканчивать войну. Заранее дает условия, чтобы вы их не могли воспринимать", - сказал он.
Отметим, ранее украинская сторона настаивала, чтобы перед реальными мирными переговорами на фронте установилось прекращение огня. Эта инициатива Трампа еще весной была поддержана Украиной, предлагалось даже частичное перемирие в воздухе и на море.
Напомним, после визита в Вашингтон президент Зеленский заявил, что не будет выдвигать никаких предварительных условий для встречи с Путиным. Потому что если начнут говорить о "ceasefire", у Москвы найдется сотня отговорок.
Украину поддерживала Европа. Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник тоже заявил, что прекращение огня должно предшествовать переговорам. Но похоже европейские лидеры уже согласились не требовать перемирия, чтобы Дональд Трамп оставался в процессе.
Сам Трамп, который надеялся на то, что перемирие в Украине станет достижением его саммита с Путиным на Аляске, уже говорит другое: прекращение огня все равно якобы редко соблюдается, поэтому нужно сосредоточиться на мирной сделке.