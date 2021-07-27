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Миру нужно готовиться к аномальной жаре, - ученые

Автор: Анастасия Рокитна

Ученые из Высшей технической школы Цюриха предупредили об аномальной жаре в мире. Человечеству нужно к этому подготовиться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал Axios.

По его словам, данные явления будут наблюдаться уже в ближайшие десятилетия.

"Нам следует приготовиться к рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - сообщил один из участников исследования Эрик Фишер.

Отмечается, что рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в период с 2021-го по 2050 год, а с 2051-го по 2080 год - от трех до 21 раза чаще.

Напомним, метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет.

Ранее сообщалось, что метеорологи зафиксировали "ошеломляющую" жару в Арктике.

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