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Глобальное потепление. В ближайшие пять лет ожидается рекордно теплый год

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Лондон, Четверг 27 мая 2021 09:40
Глобальное потепление. В ближайшие пять лет ожидается рекордно теплый год Фото: мир может перейти "температурную границу" в ближайшие 5 лет (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет. Вероятность этого 90%.

Отчет опубликовала Всемирная метеорологическая организация.

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов этого пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи.

"Вероятность того, что в ближайшие пять лет по меньшей мере один год превзойдет показатели 2016-го, считающегося самым теплым годом на данный момент, составляет 90%", - говорится в сообщении.

В самый жаркий год температура с вероятностью 40% может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

В 2020 году средняя температура превышала базовые значения доиндустриальной эпохи на 1,2 градуса.

Отметим, Парижское климатическое соглашение ставит целью удержать рост средней мировой температуры на уровне значительно ниже +2 градуса Цельсия.

Напомним, метеорологи зафиксировали "ошеломляющую" жару в Арктике.

Отметим, в Европе одобрили план действий "К нулевому загрязнению воздуха, воды и почв".

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