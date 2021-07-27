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Світу потрібно готуватися до аномальної спеки, - вчені

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені з Вищої технічної школи Цюріха попередили про аномальну спеку в світі. Людству потрібно до цього підготуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал Axios.

За його словами, дані явища будуть спостерігатися вже в найближчі десятиліття.

"Нам слід приготуватися до рекордних піків спеки, які набагато перевершать попередні температурні рекорди", - повідомив один з учасників дослідження Ерік Фішер.

Зазначається, що рекордні періоди спеки можуть траплятися від двох до семи разів частіше в період з 2021-го по 2050 рік, а з 2051-го по 2080 рік - від трьох до 21 рази частіше.

Нагадаємо, метеорологи ООН спрогнозували рекордно теплий рік у найближчі п'ять років.

Раніше повідомлялося, що метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці.

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