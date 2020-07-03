ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мировой антирекорд: за сутки коронавирусом заболели четверть миллиона людей

Новости » Коронавирус     03.07.2020 - 09:30
Мировой антирекорд: за сутки коронавирусом заболели четверть миллиона людей
Фото: дезинфекция улиц (РБК-Украина)

Больше всего заболевших в США и Бразилии

В течение минувших суток, 2 июля, в мире зафиксировали почти четверть миллиона больных коронавирусом. Больше всего новых случаев в США и Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

В Штатах за сутки заболели 63,6 тысячи человек. Это уже пятый антирекорд за неделю. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2,7 млн американцев.

В Бразилии - почти 47 тысяч новых больных, что также является одним из самых высоких показателей за все время эпидемии. В стране сейчас около 1,5 млн инфицированных.

Третьим идет Казахстан. За сутки там зафиксировали беспрецедентный рост: число больных COVID-19 выросло более чем в два раза - с 20 до 43 тысяч.

Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тыс. человек.

Напомним, главный инфекционист США считает, что с нынешней тенденцией число новых больных в стране может увеличиться до 100 тысяч в день.

В Украине второй день подряд фиксируют около 900 случаев коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь