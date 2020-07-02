США установили антирекорд по числу заразившихся за сутки. Четвертый за неделю

Фото: пустой центр Чикаго (flickr.com chiski)

США за неделю установили четыре антирекорда

За прошлые сутки в Соединенных Штатах Америки зафиксировали более 50 тысяч заболевших коронавирусом. Это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса отслеживания распространения коронавируса Worldometers.

В общей сложности суточный прирост заболевших составил чуть больше 51 тысячи человек. Рекорды были установлены в Калифорнии (+9,7 тысяч), Техасе (+8 тысяч), Флориде (+6,5 тысяч) и Аризоне (+5 тысяч).

Общее число заразившихся американцев на сегодняшний день составляет более 2,7 млн человек.

Штаты вошли в новую волну коронавируса на фоне масштабных протестов и успокаивающих заявлений президента Дональда Трампа. Последний вчера заявил, что "с коронавирусом у нас все будет хорошо".

"Я думаю, что в какой-то момент он просто исчезнет, ​​я надеюсь", - заявил Трамп в интервью Fox Business.

Главный инфекционист страны доктор Энтони Фаучи, впрочем, не разделяет оптимистичного настроя Трампа. По его словам, сейчас очевидно, что Штаты не могут в полной мере контролировать эпидемию.

"Нам действительно нужно что-то предпринять, и сделать это нужно быстро. Очевидно, что сейчас мы совершенно не контролируем ситуацию", - заявил Фаучи, добавив, что с нынешней тенденцией число новых больных может увеличиться до 100 тысяч в день.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили об ускорении пандемии.

ВОЗ прогнозирует, что во время второй волны коронавируса могут умереть миллионы людей.

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Автор: Роман Калиниченко