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В Украине второй день почти 900 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     03.07.2020 - 08:46
В Украине второй день почти 900 новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Всего в Украине более 46 тысяч зараженных

По состоянию на утро 3 июля в Украине зафиксировали еще 876 случаев коронавируса. Больше всего зараженных выявили во Львовской области, Киеве, Закарпатской и Ровенской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

За все время пандемии в Украине заразились 46 763 человек, из них 1212 умерли и 20 558 выздоровели.

Более того, за минувшие сутки было зафиксировано значительное число смертельных случаев - 27. По сравнению с вчера, это на 15 человек больше.

Также за вчера выздоровели от вируса 505 человек, как в прошлый раз.

В Украине второй день почти 900 новых случаев коронавируса

Отметим, в стране уже второй день почти 900 случаев COVID-19. Вчера было выявлено 889 зараженных.

Антилидером по числу инфицированных остается Львовская область, в которой уже почти на 1000 больше случаев, чем в Черновицкой. Второе место занимает Киев, в котором 5242 зараженных.

Напомним, Министерство внутренних дел закрыло три сервисных центра в Киеве из-за заражения сотрудников коронавирусом.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что источником распространения COVID-19 могли стать 9000 заведений.

Добавим, в Кабинете министров хотят усилить ответственность за неносиння масок в общественных местах.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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