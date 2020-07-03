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Світовий антирекорд: за добу коронавірусом захворіли чверть мільйона людей

Новини » Коронавірус     03.07.2020 - 09:30
Світовий антирекорд: за добу коронавірусом захворіли чверть мільйона людей
Фото: дезінфекція вулиць (РБК-Україна)

Найбільше хворих у США та Бразилії

Протягом минулої доби, 2 липня, у світі зафіксували майже чверть мільйона хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків у США та Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

У Штатах за добу захворіли 63,6 тисяч людей. Це вже п’ятий антирекорд за тиждень. Всього з початку пандемії коронавірусом інфікувалися 2,7 млн американців.

У Бразилії - майже 47 тисяч нових хворих, що також є одним із найбільш високих показників за весь час епідемії. У країні наразі близько 1,5 млн інфікованих.

Третім іде Казахстан. За добу там зафіксували безпрецедентне зростання: кількість хворих на COVID-19 зросла більш ніж удвічі - з 20 до 43 тисяч.

Загальна кількість інфікованих у світі наближається до 11 мільйонів. Померли понад 520 тис. людей.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США вважає, що з нинішньою тенденцією число нових хворих в країні може зрости до 100 тисяч в день.

В Україні другий день поспіль фіксують близько 900 випадків коронавірусу.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Коронавірус
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