Миротворець чи полководець? Трамп не хоче воєн, але погрожує перемогою в разі участі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче брати участь у війнах. Однак у разі військового сценарію США діятимуть швидко і жорстко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
Під час бесіди Трамп обговорював з ведучою шатдаун, досягнуті домовленості з Китаєм, а на темі студентів заговорив про бажання ладнати з іншими країнами.
"Іноземні студенти платять більш ніж удвічі більше, ніж місцеві... Справа не в тому, що я хочу, щоб вони приїжджали, але я дивлюся на це як на бізнес. У нас мільйони і мільйони людей. І я також хочу, якщо можливо, ладнати з іншими країнами", - сказав президент США.
Після цього Трамп згадав Гілларі Клінтон (яка програла йому на виборах президента у 2016 році) та її слова про війну, додавши, що він не хоче брати участь у війнах, але в разі чого США переможуть. Під час цієї репліки він також знову згадав, що завершив уже 8 воєн.
"Пам'ятаєте, Гілларі Клінтон говорила, що ми будемо у війні. Я зупинив вісім воєн за останні дев'ять місяців. Я не хочу воєн. Але якщо я в неї вступлю - ми виграємо швидко, це буде жорстко. Але я не хочу воєн", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прийшов до влади на гаслах про мир. Він обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години, однак цей процес не вдався.
Водночас у нього все ж таки є успіхи з розв'язанням ситуації в секторі Газа, де з жовтня набуло чинності припинення вогню і поступово реалізується план США з мирного врегулювання ситуації між Ізраїлем і ХАМАС.
Після цього випадку Трамп уже неодноразово говорив, що завершив 8 воєн, а ось дев'ятою стане якраз таки війна в Україні.
При цьому є й деякі розбіжності з його мирними ініціативами. Наприклад, цього року він повернув Пентагону стару назву - тепер це не Міністерство оборони, а Міністерство війни.
Крім того, нещодавно Трамп анонсував знову проведення випробувань ядерної зброї, також США почали завдавати ударів по наркокартелях у Венесуелі (по човнах), а Нігерії американський лідер і зовсім пригрозив наземним вторгненням.
За словами Трампа, якщо уряд Нігерії "продовжить допускати вбивства християн", тоді США негайно припинять допомогу і підтримку, і можуть зробити навіть інші кроки.
"Цілком можливо, (США - ред.) вторгнуться в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі злодіяння", - писав він у соцмережах.
До речі, повертаючись до Венесуели, за даними NYT Білий дім розглядає цілих три варіанти військових дій у цій країні. Судячи з риторики Трампа, ці наміри пов'язані з бажанням усунути Ніколаса Мадуро з поста президента.