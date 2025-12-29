UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Миронюк не мав статусу радника Галущенка: що заявили у ВАКС

Фото: Ігор Миронюк (скрін відео youtube.com)
Автор: Олександр Мороз

Під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо справи про корупцію в "Енергоатомі" зясувалося, що Ігор Миронюк офіційно не обіймав посаду радника міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Відповідні обставини були озвучені під час розгляду клопотання Національного антикорупційного бюро України щодо продовження строків досудового розслідування у справі про можливу корупцію в НАЕК "Енергоатом".

Суддя Ігор Строгий зазначив, що сторона захисту надала суду документи, згідно з якими Ігор Миронюк ніколи не мав статусу радника ані міністра юстиції, ані міністра енергетики.

"Прошу прокоментувати, чи йдеться про маніпуляцію з боку захисту, чи ці обставини не були належним чином перевірені органом досудового розслідування. Є документи, згідно з якими він (Ігор Миронюк, - ред.) не був радником", - звернувся суддя до представників обвинувачення.

У відповідь представниця сторони обвинувачення повідомила, що відповідні обставини перевіряються в межах досудового розслідування. За її словами, радник може виконувати відповідні функції не лише на постійній основі, а й за довіреністю, у тому числі в усній формі.

Вона також зазначила, що, згідно з показаннями свідка, Ігор Миронюк виконував повноваження радника міністра енергетики Германа Галущенка.

"З урахуванням тих обставин, що були отримані під час досудового розслідування з показів свідка, які були долучені до цього клопотання, то безпосередньо слідувало, що Миронюк виконував повноваження радника міністра енергетики Галущенка", - заявила представниця обвинувачення в суді.

Як відомо, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої через корупційні схеми контролювали діяльність стратегічного державного підприємства - АТ "НАЕК "Енергоатом".

За даними слідства, у схемі фігурували: Ігор Миронюк - колишній радник міністра енергетики (на плівках псевдо Рокет); Герман Галущенко - колишній міністр енергетики та юстиції (Професор); Тимур Міндіч - бізнесмен, керівник організації (Карлсон) та інші.

