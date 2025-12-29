Миронюк не имел статуса советника Галущенко: что заявили в ВАКС

Соответствующие обстоятельства были озвучены при рассмотрении ходатайства Национального антикоррупционного бюро Украины о продлении сроков досудебного расследования по делу о возможной коррупции в НАЭК "Энергоатом".

Судья Игорь Строгий отметил, что сторона защиты предоставила суду документы, согласно которым Игорь Миронюк никогда не имел статуса советника ни министра юстиции, ни министра энергетики.

"Прошу прокомментировать, идет ли речь о манипуляции со стороны защиты, или эти обстоятельства не были должным образом проверены органом досудебного расследования. Есть документы, согласно которым он (Игорь Миронюк, - ред.) не был советником", - обратился судья к представителям обвинения.

В ответ представитель стороны обвинения сообщила, что соответствующие обстоятельства проверяются в рамках досудебного расследования. По ее словам, советник может выполнять соответствующие функции не только на постоянной основе, но и по доверенности, в том числе в устной форме.

Она также отметила, что, согласно свидетельским показаниям, Игорь Миронюк выполнял полномочия советника министра энергетики Германа Галущенко.

"С учетом тех обстоятельств, которые были получены во время досудебного расследования по показаниям свидетеля, которые были вовлечены в это ходатайство, то непосредственно следовало, что Миронюк выполнял полномочия советника министра энергетики Галущенко", - заявила представительница обвинения в суде.