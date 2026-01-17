У Мирнограді десантники знищили будівлю з окупантами: відео операції
Українські десантники провели успішну операцію на Покровському напрямку, знищивши російського військового завдяки хитрому маневру
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Як повідомляють у бригаді, підрозділи 79-ї ОДШБр у складі 7 корпусу Штурмових військ ДШВ продовжують виконувати бойові завдання в Мирнограді та на його околицях.
Російські війська намагаються накопичуватися у прихованих локаціях поблизу міста, щоб перерізати логістичні маршрути та проникнути в населений пункт.
Нещодавно ворог облаштував таке місце накопичення на території рибного господарства. Після аналізу радіоперехоплень українські військові встановили позивний російського піхотинця, який перебував в одній з будівель.
Щоб уникнути відкритого штурму, десантники вирішили діяти нестандартно. Вони підійшли впритул до будівлі та звернулися до окупанта російською мовою:
"Кедр, ми свої. Прийшли на допомогу".
Після цього штурмова група без опору зайшла всередину та ліквідувала російського військового.
Ситуація у Мирнограді
Російські окупаційні війська продовжують намагання просунутися у напрямку Покровська та Мирнограда, зосереджуючи основні зусилля на флангових ділянках.
Ще у грудні минулого року у 7-му корпусі ДШВ повідомляли, що РФ залучила до спроб захоплення Мирнограда близько десяти підрозділів, оскільки встановити контроль над Покровськом агресору не вдається. Водночас українські захисники посилили оборонні рубежі.
Із початку року окупанти суттєво скоротили кількість відкритих штурмів, натомість роблячи ставку на приховане проникнення до центральних районів Мирнограда.
У районі Покровська активність російських підрозділів фіксується на напрямках Котлине та Гришине. Поблизу Мирнограда основні атаки зосереджені на ділянках Родинського, Новоекономічного та північної частини міста.
Водночас Сили оборони України утримують контроль над північними районами Мирнограда. Там працюють ударно-пошукові групи та екіпажі безпілотників, які стримують просування ворожої важкої техніки у південному напрямку.
Згідно з інформацією Угрупування військ "Схід", у Мирнограді українські воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських окупантів на околицях міста.