Война в Украине

В Мирнограде десантники уничтожили здание с оккупантами: видео операции

Мирноград, Суббота 17 января 2026 09:09
В Мирнограде десантники уничтожили здание с оккупантами: видео операции Иллюстративное фото: в Мирнограде десантники уничтожили здание с оккупантами (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские десантники провели успешную операцию на Покровском направлении, уничтожив российского военного благодаря хитрому маневру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Как сообщают в бригаде, подразделения 79-й ОДШБр в составе 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ продолжают выполнять боевые задачи в Мирнограде и в его окрестностях.

Российские войска пытаются накапливаться в скрытых локациях вблизи города, чтобы перерезать логистические маршруты и проникнуть в населенный пункт.

Недавно враг обустроил такое место накопления на территории рыбного хозяйства. После анализа радиоперехватов украинские военные установили позывной российского пехотинца, который находился в одном из зданий.

Чтобы избежать открытого штурма, десантники решили действовать нестандартно. Они подошли вплотную к зданию и обратились к оккупанту на русском языке:
"Кедр, мы свои. Пришли на помощь".

После этого штурмовая группа без сопротивления зашла внутрь и ликвидировала российского военного.

Ситуация в Мирнограде

Российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться в направлении Покровска и Мирнограда, сосредотачивая основные усилия на фланговых участках.

Еще в декабре прошлого года в 7-м корпусе ДШВ сообщали, что РФ привлекла к попыткам захвата Мирнограда около десяти подразделений, поскольку установить контроль над Покровском агрессору не удается. В то же время украинские защитники усилили оборонительные рубежи.

С начала года оккупанты существенно сократили количество открытых штурмов, вместо этого делая ставку на скрытое проникновение в центральные районы Мирнограда.

В районе Покровска активность российских подразделений фиксируется на направлениях Котлино и Гришино. Вблизи Мирнограда основные атаки сосредоточены на участках Родинского, Новоэкономического и северной части города.

В то же время Силы обороны Украины удерживают контроль над северными районами Мирнограда. Там работают ударно-поисковые группы и экипажи беспилотников, которые сдерживают продвижение вражеской тяжелой техники в южном направлении.

Согласно информации Группировки войск "Восток", в Мирнограде украинские воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских оккупантов на окраинах города.

