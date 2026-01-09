ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Під Мирноградом штурмовики знайшли укриття окупантів на фермі та ліквідували їх

Україна, Мирноград, Донецька область, П'ятниця 09 січня 2026 10:59
Під Мирноградом штурмовики знайшли укриття окупантів на фермі та ліквідували їх Ілюстративне фото: ЗСУ тримають оборону в Мирнограді (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Росіяни під Мирноградом відмовилися від тактики прямих штурмів, та збільшили зусилля з інфільтрації та накопичення сил. Нещодавно біля міста українські війська знищили росіян, які ховалися на фермі у фекальних ямах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що росіяни вже шість місяців штурмують Мирноград та намагаються знайти слабкі місця в обороні міста. Загалом ситуація у Мирнограді залишається складною, окупанти зосередили біля міста понад 10 підрозділів.

Зокрема ворог накопичує сили на півдні та північно-східних околицях міста. При цьому окупанти з початку року значно знизили демонстративні відкриті штурми. Натомість росіяни роблять ставку на інфільтрацію до центральної частини Мирнограда.

"Для недопущення подальшого просування ворога тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у Мирнограді та на підступах до міста", - зазначається у повідомленні.

Зокрема під час однієї з таких операцій українські військові виявили сили росіян на території фермерського господарства. Окупанти намагалися зосередити там війська, щоб надалі перерізати логістику та почати диверсії в тилу позицій українських підрозділів.

"Для маскування кілька груп окупантів тривалий час з певною періодичністю використовували інженерні комунікації об’єкту - фекальні ями. Після виявлення місця укриття окупантів у приміщенні фермерського господарства підрозділи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ліквідували росіян", - зазначили в 7-му корпусі.

Ситуація на фронті та під Мирноградом

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 8 січня, на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Російські окупанти атакують на 10 напрямках, найбільше - на Покровському та Гуляйпільському. Загалом на Покровському напрямку було відбито 33 атаки ворога, в тому числі й під Мирноградом.

Українські війська утримують оборонні позиції в Мирнограді. Для підсилення можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до міста. При цьому ще 24 грудня в ЗСУ зазначали, що російські окупанти посилили тиск на Мирноград, оскільки взяти під свій контроль Покровськ їм не вдається.

