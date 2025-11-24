UA

З мирного плану зникла згадка про 100 млрд доларів російських активів для США, - ЗМІ

Фото: Андрій Єрмак і Марко Рубіо (t.me/ermaka2022)
Автор: Валерій Ульяненко

Мирний план США для завершення повномасштабної війни в Україні поменшав на кілька пунктів. Зокрема, з нього прибрали пункт щодо 100 млрд доларів заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами людей, ознайомлених з цим питанням, чиновники ЄС висловили оптимізм щодо зникнення з останньої версії мирного договору пункту про виділення 100 мільярдів доларів заморожених активів РФ.

Він передбачав отримання США 50% прибутку та направлення невитрачених заморожених активів до американо-російського інвестиційного фонду.

Нагадаємо, видання Bild нещодавно писало, що ідея Трампа щодо заморожених активів Росії особливо дратувала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він наголошував, що новий американо-російський інвестиційний інструмент дозволив би Путіну ще й заробити на війні.

Сьогодні, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. В результаті зараз у документі залишилось 19 пукнтів замість 28.

Зазначимо, авторитетні видання писали про те, що початковий план складався з 28 пунктів, частина з яких є для України неприйнятними.

Для коригування положень документу українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві. Після переговорів президент України Володимир Зеленський заявив, що були сигнали того, що українську позицію почули.

За словами речника українського МЗС Георгія Тихого, Україна і США домовилися про оновлений варіант мирного плану. Він наголосив, що особливо чутливі питання обговорюватимуть особисто президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

