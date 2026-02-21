Мирний сценарій для України може включати швидкий вступ до ЄС, - Die Welt

Можливий формат переговорів

У дипломатичних колах обговорюється сценарій, за якого Україна може піти на територіальні поступки в рамках потенційного мирного врегулювання. Натомість країна може отримати перспективу прискореного вступу до Європейського союзу в найближчі роки.

За оцінками європейських чиновників, Сполучені Штати, які виступають посередником у переговорах, просувають модель, згідно з якою Київ отримує гарантії безпеки і політичну підтримку, тоді як Росія може зберегти контроль над значною частиною Донбасу.

Що обговорюють у Брюсселі

Дипломати в Брюсселі зазначають, що українському керівництву знадобиться серйозний аргумент, щоб переконати суспільство прийняти можливі поступки. Одним із таких факторів може стати прискорений процес вступу до ЄС.

В обговореннях фігурує орієнтир 2027 року як потенційна дата членства. Однак багато джерел вважають цей термін малоймовірним і називають більш реалістичним період між 2028 і 2030 роками.

Складнощі прискореного вступу

Водночас у європейських структурах визнають, що прискорити процес буде непросто. Чинні процедури розширення вимагають виконання великої кількості умов. Йдеться про реформи, боротьбу з корупцією та зміцнення принципів верховенства права.

У дипломатичних колах наголошують, що будь-яке політичне рішення має враховувати наявні правила вступу, а також готовність країн ЄС підтримати такий крок. Тому остаточні параметри можливої угоди залишаються предметом переговорів.