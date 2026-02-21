Мирний сценарій для України може включати швидкий вступ до ЄС, - Die Welt

У європейських політичних колах обговорюють можливі параметри майбутньої мирної угоди навколо України. Серед варіантів - прискорення процесу вступу країни до Євросоюзу та надання додаткових гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Die Welt.
У дипломатичних колах обговорюється сценарій, за якого Україна може піти на територіальні поступки в рамках потенційного мирного врегулювання. Натомість країна може отримати перспективу прискореного вступу до Європейського союзу в найближчі роки.
За оцінками європейських чиновників, Сполучені Штати, які виступають посередником у переговорах, просувають модель, згідно з якою Київ отримує гарантії безпеки і політичну підтримку, тоді як Росія може зберегти контроль над значною частиною Донбасу.
Дипломати в Брюсселі зазначають, що українському керівництву знадобиться серйозний аргумент, щоб переконати суспільство прийняти можливі поступки. Одним із таких факторів може стати прискорений процес вступу до ЄС.
В обговореннях фігурує орієнтир 2027 року як потенційна дата членства. Однак багато джерел вважають цей термін малоймовірним і називають більш реалістичним період між 2028 і 2030 роками.
Водночас у європейських структурах визнають, що прискорити процес буде непросто. Чинні процедури розширення вимагають виконання великої кількості умов. Йдеться про реформи, боротьбу з корупцією та зміцнення принципів верховенства права.
У дипломатичних колах наголошують, що будь-яке політичне рішення має враховувати наявні правила вступу, а також готовність країн ЄС підтримати такий крок. Тому остаточні параметри можливої угоди залишаються предметом переговорів.
Нагадуємо, що Володимир Зеленський повідомив, що на Україну чиниться тиск з боку Сполучених Штатів і Росії з метою домогтися передачі Москві Донбасу в рамках можливих домовленостей про мирне врегулювання.
Зазначимо, що Володимир Зеленський заявив, що українські сили змогли повернути під контроль близько 300 квадратних кілометрів території на південному напрямку, витіснивши російські підрозділи. За його словами, просування відбулося саме на цій ділянці фронту.