Мирный сценарий для Украины может включать быстрое вступление в ЕС, — Die Welt

В европейских политических кругах обсуждают возможные параметры будущего мирного соглашения вокруг Украины. Среди вариантов — ускорение процесса вступления страны в Евросоюз и предоставление дополнительных гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Die Welt.
В дипломатических кругах обсуждается сценарий, при котором Украина может пойти на территориальные уступки в рамках потенциального мирного урегулирования. Взамен страна может получить перспективу ускоренного вступления в Европейский союз в ближайшие годы.
По оценкам европейских чиновников, Соединенные Штаты, выступающие посредником в переговорах, продвигают модель, согласно которой Киев получает гарантии безопасности и политическую поддержку, тогда как Россия может сохранить контроль над значительной частью Донбасса.
Дипломаты в Брюсселе отмечают, что украинскому руководству потребуется серьезный аргумент, чтобы убедить общество принять возможные уступки. Одним из таких факторов может стать ускоренный процесс вступления в ЕС.
В обсуждениях фигурирует ориентир 2027 года как потенциальная дата членства. Однако многие источники считают этот срок маловероятным и называют более реалистичным период между 2028 и 2030 годами.
При этом в европейских структурах признают, что ускорить процесс будет непросто. Действующие процедуры расширения требуют выполнения большого количества условий. Речь идет о реформах, борьбе с коррупцией и укреплении принципов верховенства права.
В дипломатических кругах подчеркивают, что любое политическое решение должно учитывать существующие правила вступления, а также готовность стран ЕС поддержать такой шаг. Поэтому окончательные параметры возможного соглашения остаются предметом переговоров.
Напоминаем, что Владимир Зеленский сообщил, что на Украину оказывается давление со стороны Соединенных Штатов и России с целью добиться передачи Москве Донбасса в рамках возможных договоренностей о мирном урегулировании.
Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что украинские силы смогли вернуть под контроль около 300 квадратных километров территории на южном направлении, вытеснив российские подразделения. По его словам, продвижение произошло именно на этом участке фронта.