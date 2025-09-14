Мирний рекорд: Австралія інвестує мільярди у підводні човни та військові кораблі

Так, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе повідомив, що країна витратить близько 12 млрд австралійських доларів (приблизно 8 млрд доларів США) на створення оборонного центру для будівництва військових кораблів і обслуговування атомних підводних човнів у рамках посилення пакту Aukus із США та Великою Британією.

Інвестиції будуть спрямовані на розвиток оборонного району Хендерсон на південь від Перта у Західній Австралії, включаючи зведення надводних суден для Австралійських сил оборони та інфраструктури для їх обслуговування.

За словами Албанезе, центр створить понад 10 000 нових робочих місць і відкриє значні можливості для місцевої промисловості.

В свою чергу віце-прем’єр Річард Марлес уточнив, що попередня оцінка загальної вартості проєкту сягає 25 мільярдів австралійських доларів.

За словами Марлеса, нинішні витрати Австралії на оборону становлять 2,8% ВВП, а уряд за останні роки збільшив витрати на оборону на 70 мільярдів австралійських доларів протягом десятиліття і це найбільше зростання в мирний час в історії країни.

Подробиці угоди Aukus