ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Індія анонсувала ядерний авіаносець у межах модернізації оборони

Індія, Вівторок 09 вересня 2025 08:15
UA EN RU
Індія анонсувала ядерний авіаносець у межах модернізації оборони Ілюстративне фото: військовий корабель МВС Індії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Індія оголосила про плани побудувати свій перший ядерний авіаносець у межах 15-річної програми модернізації оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Офіційне затвердження та деталі плану модернізації своїх збройних сил та посилення національної безпеки були оприлюднені Міністром оборони Індії Раджнатом Сінгхом 5 вересня 2025 року.

Йдеться про виготовлення першого авіаносця на ядерній енергії в рамках амбітної 15-річної програми модернізації оборонної сфери.

Планується, що новий ядерний авіаносець замінить застарілі моделі та дозволить значно збільшити оперативний радіус та автономність флоту. Цей стратегічний крок спрямований на зміцнення позицій Індії в Індійському океані та протидію зростаючій військово-морській присутності Китаю в регіоні.

В рамках програми також передбачається інтеграція індійських винищувачів, таких як Rafale-M та інші розробки, замість використання російських MiG-29K.

Крім того, обговорюється впровадження сучасних технологій запуску, зокрема електромагнітних систем запуску літаків (EMALS), що використовуються в авіаносцях типу "Геральд" ВМС США.

Зазначимо, що наразі Індія має два авіаносці: INS Vikramaditya, придбаний у Росії, та INS Vikrant, побудований власними силами.

До речі, Росія проводить дослідження щодо інвестицій, необхідних для виробництва винищувачів Су-57 в Індії.

Індія заявила, що їй потрібно щонайменше дві-три ескадрильї літаків п'ятого покоління, серед основних претендентів – російський Су-57 та американський F-35.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія
Новини
ЗСУ просунулись на Сумському напрямку, армія РФ готується до штурму Покровська: карти ISW
ЗСУ просунулись на Сумському напрямку, армія РФ готується до штурму Покровська: карти ISW
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України