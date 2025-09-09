Індія анонсувала ядерний авіаносець у межах модернізації оборони

Індія оголосила про плани побудувати свій перший ядерний авіаносець у межах 15-річної програми модернізації оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Офіційне затвердження та деталі плану модернізації своїх збройних сил та посилення національної безпеки були оприлюднені Міністром оборони Індії Раджнатом Сінгхом 5 вересня 2025 року.

Йдеться про виготовлення першого авіаносця на ядерній енергії в рамках амбітної 15-річної програми модернізації оборонної сфери.

Планується, що новий ядерний авіаносець замінить застарілі моделі та дозволить значно збільшити оперативний радіус та автономність флоту. Цей стратегічний крок спрямований на зміцнення позицій Індії в Індійському океані та протидію зростаючій військово-морській присутності Китаю в регіоні.

В рамках програми також передбачається інтеграція індійських винищувачів, таких як Rafale-M та інші розробки, замість використання російських MiG-29K.

Крім того, обговорюється впровадження сучасних технологій запуску, зокрема електромагнітних систем запуску літаків (EMALS), що використовуються в авіаносцях типу "Геральд" ВМС США.

Зазначимо, що наразі Індія має два авіаносці: INS Vikramaditya, придбаний у Росії, та INS Vikrant, побудований власними силами.